Acer представила новые ультратонкие ноутбуки и трансформеры Swift 5, Spin 5 и Switch 7 Black Edition [IFA 2017]

В рамках выставки IFA 2017 компания Acer расширила линейку ультратонких ноутбуков и трансформеров под управлением Windows 10, представив новые модели Swift 5, Spin 5 и Switch 7 Black Edition. Все новинки оснащены процессорами Intel Core 8-го поколения, поддерживают технологию биометрической защиты Windows Hello и отличаются стильным дизайном.

Модель Acer Switch 7 Black Edition — это первый в мире безвентиляторный ноутбук формата «2-в-1» с дискретной видеокартой, созданный на основе фирменной пассивной системы охлаждения Dual LiquidLoop. Он выполнен в легком (менее 1,15 кг) корпусе из шлифованного алюминия, а также оснащается подставкой Acer AutoStand, которая раскладывается и складывается автоматически.

Устройство оснащено 13,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2256×1504 пикселей, который поддерживает стилус с технологией Wacom EMR. Комплектный стилус без батарейки способен различить 4096 степеней и учитывает даже наклон ручки, что позволяет рисовать, используя угол, ширину и затенение штрихов. Благодаря процессору Intel Core i7 8-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce MX150 такой ноутбук обладает достаточно высокой производительностью.

Модель Acer Swift 5 выполнена из специальных материалов: верхнюю и нижнюю крышки сделали из ультралегкого магниево-литиевого сплава, а подставку для рук — из прочного магниево-алюминиевого. Устройство комплектуется процессорами Intel Core 8-го поколения, объем ОЗУ составляет 8 или 16 ГБ, при этом время работы от аккумулятора составляет порядка 8 часов (MobileMark 2014). IPS-экран с диагональю 14 дюймов и Full HD разрешением отличается узкими рамками и поддерживает сенсорный ввод. Также стоит отметить наличие подсветки клавиатуры.

Универсальный трансформер Acer Spin 5 представлен в двух размерах, при том 13-дюймовая версия весит 1,5 кг и обладает толщиной всего 15,9 мм, а 15-дюймовая — соответственно 2 кг и 17,9 мм. Несмотря на портативность устройства, он оснащен процессорами Intel Core 8-го поколения, памятью DDR4 до 16 ГБ, аккумулятором на 13 часов работы и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 (для 15-дюймовой модели). Сенсорный экран обеих моделей совместим со стилусом Acer Active, что позволяет заниматься творчеством и лучше контролировать рабочий процесс.

Отметим, что Acer Spin 5 поступит в продажу в Европе уже в сентябре, при этом начальная цена за 13-дюймовую модель составит 899 евро, а за 15-дюймовую — 999 евро. Модели Acer Swift 5 и Switch 7 появятся на европейских рынках в декабре по цене 1099 евро и 1999 евро соответственно.

Источник: Acer