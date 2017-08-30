Acer создала игровые 35-дюймовый изогнутый монитор и мышь с возможностью настройки сопротивления клику

К выставке IFA 2017 компания Acer подготовила несколько новых игровых продуктов: монитор Predator X35 и компьютерную мышь Predator Cestus 500.

Игровой монитор Acer Predator X35 оснащён изогнутым 35-дюймовым дисплеем с WQHD разрешением (3440×1440 точек). Устройство поддерживает частоту обновления 200 Гц, технологию NVIDIA G-Sync и функцию HDR. Эта модель поступит в продажу в первом квартале 2018 года. Более точные сроки старта продаж и цена новинки не сообщаются. Но следует ожидать, что стоимость Predator X35 будет выше $1000, так как модель Predator X34 с меньшим дисплеем, без поддержки HDR и частоты 200 Гц продаётся по цене $1299.

Игровая мышь Acer Predator Cestus 500 поддерживает возможность настройки клика клавиш под конкретные предпочтения пользователя. Так, имеется возможность настройки сопротивления нажатию клавиш в зависимости от предпочитаемых игр. По заверениям производителя, в шутерах игроки отдают предпочтение мягкому нажатию, а в стратегиях реального времени – нажатию с более выраженным сопротивлением. Таким образом, при смене игры пользователю не нужно будет менять мышь, чтобы с комфортом продолжать играть. Мышь Acer Predator Cestus 500 поступит в продажу в ноябре по цене $79,99.

Источник: The Verge 1, 2