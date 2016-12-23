Адаптер MagNeo призван заменить MagSafe и способен передавать энергию и данные одновременно

Выпущенные в этом году ноутбуки MacBook Pro лишились коннектора MagSafe, что огорчило многих приверженцев техники Apple. Но то, что убрала Apple, могут предложить сторонние производители. Правда, сторонние решения обеспечивают лишь передачу энергии, но не передают данные. Но теперь и это ограничение устранено.

Так, на Kickstarter запущена кампания по сбору средств на выпуск устройства MagNeo, которое представляет собой многофункциональный адаптер, призванный полностью заменить MagSafe. MagNeo способен передавать до 100 Вт энергии, чего вполне достаточно для питания 15-дюймовой модели MacBook Pro, а также обеспечивает передачу данных на скорости 10 ГБ/с.

Благодаря этому он может использоваться для передачи видео в разрешении 5K. Данные передаются в обоих направлениях, как и в случае USB-C. Причём, устройство не ограничено в применении только с MacBook Pro. Поддерживаются любые устройства, оснащённые интерфейсом USB-C.

Кампанию по сбору средств на выпуск MagNeo уже можно назвать успешной, хотя до её окончания осталось ещё 35 дней. На момент подготовки материала было собрано уже более $45 тыс. при необходимых $35 тыс.

Источник: Kickstarter