ADATA анонсировала внешний аккумулятор D16750 на 16750 мАч в защищенном ударопрочном исполнении IP67

Компания ADATA Technology анонсировала выход внешнего аккумулятора D16750 емкостью в 16750 мАч, который отличается защитой от пыли и воды по стандарту IP67, а также повышенной ударостойкостью.

Корпус ADATA D16750 покрыт алюминием, прошедшим пескоструйную обработку, и обрамлен прочной и удобной для переноски силиконовой оправой. Пауэрбанк был протестирован по стандарту IEC IP67, что обеспечивает ему защиту от пыли и воды при погружении на глубину одного метра в течение 30 минут. Устройство доступно в серебристой, голубой и зеленой расцветках, также у него есть дополнительная функция — светодиодный фонарик – который будет полезен при использования вне помещения.

Модель D16750 — первая в линейке ADATA с емкостью в 16750 мАч на базе аккумуляторов премиум-класса от LG, которые оснащены несколькими схемами защиты. Два USB-порта обеспечивают ток заряда до 3,4 А, при этом наиболее разряженное из подключенных устройств будет заряжаться быстрее.

Сам аккумулятор может заряжаться одновременно с подзарядкой других устройств, а наличие сразу двух USB портов позволит владельцу сэкономить время. Повышенная емкость позволяет перезаряжать даже емкие смартфоны до пяти раз, а также справляться с двумя полноразмерными 10-дюймовыми планшетами.

Отметим, что внешний аккумулятор ADATA D16750 выйдет на рынок в августе текущего года.

Источник: ADATA