ADATA анонсировала внешний SSD-накопитель SD600 на основе 3D NAND памяти для любителей активного образа жизни

Тайваньская компания ADATA Technology представила новый внешний SSD-накопитель SD600, построенный на базе памяти 3D TLC NAND. Модель доступна в черной и красно-черной расцветке и покрыта специальным ударопрочным материалом, надежно защищающим SSD от падений и сотрясений, неизбежных у любителей активного образа жизни.

Новинка имеет два варианта объема – 256 ГБ и 512 ГБ, и обеспечивает скорости чтения и записи 440 МБ/с и 430 МБ/с, оставляя традиционные жесткие диски далеко позади. ADATA SD600 в четыре раза быстрее своих шпиндельных собратьев и демонстрирует намного меньшее время загрузки и более высокую производительность в играх и приложениях.

Модель SD600 основана на технологии 3D TLC NAND Flash, которая отличается большей плотностью данных, надежностью и сроком службы по сравнению с 2D/планарной памятью. Благодаря DRAM и SLC кэшам накопитель SD600 не снижает скорость работы в случае тяжелых нагрузок и больших файлов. Особый интерес представляет SLC кэш, позволяющий накопителю частично работать в псевдо-SLC режиме (pSLC), что оказывается эффективным при работе с приоритетными задачами.

Отметим, что накопитель SD600 весит всего 90 г, а его габариты составляют 80x80x15,2 мм, что позволяет без труда носить его не только в сумке, но и в карманах одежды. Накопитель подключается по интерфейсу USB 3.1 и совместим с настольными ПК и ноутбуками на базе Windows, с Xbox One, PS4 и устройствами на базе Android.

Источник: ADATA Technology