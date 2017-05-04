ADATA D8000L — защищенный по стандарту IP54 внешний аккумулятор на 8000 мАч с мощной светодиодной лампой

Компания ADATA Technology представила защищенный внешний аккумулятор D8000L со встроенной мощной светодиодной лампой. В отличие от других павербанков, оснащенных фонариком с узким пучком света, в ADATA D8000L установлено несколько светодиодов на верхней панели, формирующих мощный равномерный источник света.

Общий световой поток светодиодных ламп аккумулятора составляет 200 Лм, при этом освещение работает в четырех режимах: стандартный, вспышка, маячок (Slow Flash) и аварийный. Свет от D8000L охватывает широкое пространство и простирается довольно далеко, что наверняка оценят туристы, спорстмены и другие пользователи, проводящие много времени вне стен помещений.

Внешний аккумулятор ADATA D8000L отвечает стандарту IEC IP54 по водо- и пыленепроницаемости, поэтому она надежно защищен от проникновения различных частиц и жидкостей. В конструкции используются амортизирующие материалы, что наверняка оценят все, кто ведет активный образ жизни. Бороздки на задней поверхности обеспечивают хороший хват и позволяют пользователю подпереть корпус с помощью подручных средств, например, банковской карты или монет, установив его в желаемом положении.

Как понятно из названия, в павербанке используется аккумулятор емкостью 8000 мАч. При этом модель ADATA D8000L оснащена двумя портами USB с силой тока 2,1 A, благодаря чему пользователи могут заряжать два устройства одновременно. Как и все другие аккумуляторы ADATA, модель D8000L защищена от избыточного заряда, сверхразряда, сверхнапряжения, недостаточного напряжения, перегрева, сверхтоков и короткого замыкания.

Модель с габаритами 154x75x23,3 мм и весом 270 грамм доступна в оранжевом и голубом исполнении, на нее распространяется однолетняя гарантия.

Источник: ADATA