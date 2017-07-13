ADATA представила DDR4-модули памяти XPG SPECTRIX D40 RGB с поддержкой настраиваемой подсветки ASUS AURA Sync

Компания ADATA Technology объявила о том, что ее новый модуль памяти XPG SPECTRIX D40 RGB DDR4 получил сертифицированную поддержку технологии RGB-подсветки ASUS AURA Sync. Благодаря этому пользователи материнских плат ASUS смогут управлять подсветкой RGB на модулях D40 с помощью фирменного интерфейса, выбирая необходимые световые эффекты, последовательность цветов, интенсивность и включение/выключение, обеспечивая моддерам широкое поле для творчества.

Модули памяти SPECTRIX D40 поддерживают конфигурацию SPD (Serial Presence Detect), которая по умолчанию устанавливает начальную частоту в 2666 МГц на новой платформе Intel X299 с совместимыми процессорами, такими как Core i9. Модули также совместимы с платформой AMD AM4 и процессорами Ryzen.

Благодаря наличию теплоотвода и высокой теплопроводности материалов печатной платы модули SPECTRIX D40 можно разгонять свыше 4000 МГц без дополнительного охлаждения. Конкретные частоты могут зависеть от BIOS и материнской платы, но в любом случае модули D40 отличаются высоким потенциалом для разгона.

Отметим, что выход на рынок модулей памяти ADATA XPG SPECTRIX D40 RGB DDR4 запланирован на конец июля/начало августа текущего года.

Источник: ADATA