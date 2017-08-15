ADATA представила геймерский SSD-накопитель XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe 1.2

Компания ADATA Technology сегодня представила свой самый быстрый SSD-накопитель XPG SX9000 (M.2 2280, PCIe3x4) на базе нового контроллера Marvell, предназначенный для геймеров и оверклокеров.

В отличие от предшественника SX8000, модель SX9000 использует оптимизированный дизайн, память MLC NAND Flash и новый контроллер Marvell. Скорости чтения/записи достигают 2800/1450 МБ/с благодаря интерфейсу PCI Express Gen 3×4 и спецификациям протокола NVMe 1.2. При этом скорости произвольного чтения/записи достигают показателей 31K/140K IOPS.

Модель SX9000 рассчитана на TBW (суммарное число записываемых байтов) до 1000 ТБ, что как минимум на 20% больше, чем у самых долговечных 2,5-дюймовых SATA-накопителей из доступных сегодня. Таким образом, среднее время наработки на отказ составляет 2 миллиона часов, а производитель предлагает 5-летнюю гарантию. Для обеспечения целостности данных SX9000 поддерживает технологии коррекции ошибок, проверки четности с низкой плотностью и выравнивания износа.

Покупатели смогут выбрать модели объемом в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Кроме того, в комплект входит черный теплораспределитель с логотипом XPG и предварительно нанесенным термическим составом, который пользователи смогут самостоятельно установить на SSD. Таким образом, пользователи могут использовать накопитель SX9000 с тепловой защитой или без нее, исходя из личных предпочтений или особенностей эксплуатации.

Источник: ADATA