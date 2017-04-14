ADATA представила новую серию карт памяти Premier ONE, включающую решения UHS-II U3 Class 10 и Premier UHS-I Class 10

Компания ADATA Technology представила серию высокопроизводительных карт памяти microSD и SD — Premier ONE, включающую решения UHS-II U3 Class 10 и Premier UHS-I Class 10.

SDXC-карты серии Premier ONE отвечают спецификациям стандарта UHS-II U3 Class 10 и обеспечивают скорость чтения данных до 290 МБ/с и записи до 260 МБ/с. Карты microSDXC считывают и записывают данные со скоростью 275 МБ/с и 155 МБ/с соответственно. Обе версии карт, microSD и SD, поддерживают скорость записи видео V90, или 90 МБ/с, что более чем достаточно для контента 4K, 8K и VR.

Во всех картах памяти UHS-II U3 серии Premier ONE применяются качественные чипы 3D MLC Flash, гарантирующие долгий срок службы. Они поддерживают автоматическую коррекцию данных и прошли испытание на водо- и пыленепроницаемость, ударопрочность и устойчивость к рентгеновским лучам. Потребителям доступны модели объемом 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, которые позволят увеличить доступный объем памяти в практически любых устройствах на базе iOS, Windows, MacOS и Android благодаря универсальности формата microSD/SD.

В свою очередь карты памяти microSDXC/SDHC серии Premier объемом в 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ отвечают стандарту UHS-I Class 10 и обеспечивают скорости чтения и записи до 85 МБ/с и 25 МБ/с. Таким образом, они ориентированы на пользователей, которые записывают, воспроизводят и пересылают контент в разрешении Full HD 1080p. Вдобавок все карты серии Premier UHS-I поддерживают автоматическую коррекцию данных.

Источник: ADATA