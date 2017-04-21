ADATA представила SD-карты памяти SLC Industrial (ISDD361) для использования в экстремальных условиях

Компания ADATA Technology представила новые SD-карты памяти промышленного стандарта ISDD361, в которых применяются специально отобранные чипы флэш-памяти SLC NAND, упакованные в усиленный корпус, способный защитить память от холода, жары, ударов и вибрации. Такие карты памяти предназначены для применения в производстве, профессиональной фото- и видеосъемке, путешествиях и военном оборудовании.

Карты памяти ISDD361 предназначены для работы в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C. Они обладают ударопрочностью до 1500G/0.5мс и выдерживают вибрации до 20G. Помимо того, карты поддерживают технологию диагностики S.M.A.R.T., технологию выравнивания износа и коррекцию ошибок.

Благодаря скорости записи в 60 МБ/с и чтения в 90 МБ/с карты памяти ADATA SLC Industrial (ISDD361) отвечают требованиям профессиональных пользователей, которым необходима поддержка стриминга контента Ultra HD 4K без задержек и буферизации. Объем новых карт памяти варьируется от 256 МБ до 16 ГБ, все они отличаются трехлетней гарантией.

Источник: ADATA