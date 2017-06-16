ADATA представила SSD-накопитель промышленного класса IM2P3388 в формате M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen3x4 и NVMe 1.2

Компания ADATA Technology представила новый высокопроизводительный SSD-накопитель IM2P3388 промышленного класса с интерфейсом PCIe Gen3x4 в форм-факторе M.2 2280. Новинка основана на технологии 3D MLC NAND и SMI-контроллере, обеспечивая в несколько раз более высокую производительность по сравнению с SSD-накопителями SATA III.

Новая модель отвечает спецификациям NVMe 1.2, обеспечивая оптимизированную под низкую латентность производительность и широкую полосу пропускания по четырем каналам PCI Express 3.0. В итоге, скорость чтения данных доходит до 2500 МБ/с, записи — до 1100 МБ/с значительно повышают продуктивность и эффективность работы.

Накопитель IM2P3388 доступен в объемах 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, при этом все модели оснащаются специально отобранными чипами памяти 3D MLC NAND. Кэши SLC и DRAM повышают скорость передачи данных, поддерживая стабильно высокую производительность даже во время больших нагрузок.

Модель промышленного класса обладает защитой EMI и ESD. Она выдерживает работу в широком температурном диапазоне от -40 до 90 градусов Цельсия, при относительной влажности от 5% до 95%, а также вибрации 20G и удары силой 1500G/0.5мс.

Для круглосуточной защиты в накопителе встроены датчики, которые постоянно контролируют его состояние, отслеживают сбои питания и целостность данных. Фирменное приложение ADATA SSD Toolbox с поддержкой S.M.A.R.T и TRIM позволяет полностью удалять конфиденциальные данные, обеспечивает равномерный износ памяти и шифрует данные (TCG Opal 2.0) для еще более высокой степени защиты.

Источник: ADATA