ADATA представила SSD-накопитель S10 (PCIe Gen3x4 NVMe 1.2) с усиленным охлаждением и модуль памяти D10 DDR4 из новой геймерской линейки XPG GAMMIX

Компания ADATA Technology представила новый SSD-накопитель GAMMIX S10 и модуль памяти D10 DDR4 из игровой линейки XPG GAMMIX, впервые продемонстрированной на Computex 2017. Линейка GAMMIX ориентирована на геймеров, DYI-энтузиастов и оверклокеров, предлагая им более высокую по сравнению с обычными моделями производительность и функциональность, а также характерный агрессивный дизайн.

Форм-фактор M.2 2280 и протокол NVMe 1.2 позволяют SSD-накопителю GAMMIX S10 обеспечить скорость чтения до 1800 МБ/с и записи до 850 МБ/с. Модель S10 сокращает ожидание передачи данных, время загрузки и поиска, а также предлагает до 1 ТБ памяти 3D TLC NAND под управлением SMI контроллера.

Специально разработанный радиатор XPG способен эффективно охладать устройство, снижая температуру до 10 градусов – лучше, чем в случае неэкранированных твердотельных накопителей M.2, что обеспечиваеи стабильную и долговечную работу системы. Благодаря кэш-буферу DRAM и интеллектуальной системе SLC-кэширования накопитель S10 может поддерживать максимальный уровень производительности с показателями IOPS чтения/записи 130K/140K.

Накопитель S10 также поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC и демонстрирует среднее время наработки на отказ в 2 миллиона часов, благодаря чему на этот накопитель предоставляется 5-летняя гарантия. В линейку входят модели объемом 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ и 1ТБ.

В модулях памяти GAMMIX D10 DDR4 применяется черная печатная плата с черной или красной верхней панелью с заостренными зубчиками, при этом сам модуль имеет относительно низкий профиль, что упрощает его установку даже в небольших системах. В модулях памяти D10 с частотой от 2400 МГц до 3000 МГц используются тщательно отобранные компоненты, гарантирующие максимально качественную работу.

На материнских платах Intel X299 чип SPD (Serial Presence Detect) устанавливает первоначальную частоту в 2666 МГц вместо 2400 МГц. Десятислойная печатная плата с медными дорожками повышает качество передачи сигнала, а открытый верх значительно улучшает рассеивание тепла, повышая стабильность в играх и при разгоне. На данные модули предоставляется пожизненная гарантия, как и на все модули памяти брендов ADATA и XPG.

Источник: ADATA