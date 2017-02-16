ADATA представила SSD-накопитель SX950 и внешний карман EX500, выполненный в стиле геймерской линейки XPG

Компания ADATA Technology представила SSD-накопитель XPG SX950 и внешний карман для 2,5-дюймовых SSD/HDD-накопителей EX500, выполненный в стиле геймерской линейки XPG. Отметим, что в семейство ADATA XPG (Xtreme Performance Gear) входят высокопроизводительные игровые и оверклокерские решения.

В модели SX950 используются долговечные ячейки 3D MLC NAND и SMI-контроллер. Пользователи могут выбрать среди нескольких вариантов объема – 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Новая память 3D NAND отличается не только более высокой плотностью, но и скоростью на 10% выше, чем у 2D NAND. Таким образом, модель SX950 опережает своего предшественника SX930, обеспечивая скорости чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с.

Накопитель ADATA SX950 оснащен SLC-кэшем и буфером, чтобы поддерживать скорости на высоком уровне в таких случаях, как стриминг ресурсов в играх с открытым миром, стриминг текстур и подгрузка больших уровней. Для увеличения срока службы накопитель поддерживает технологии Data Shaping and Wear Leveling для выравнивания нагрузки. Также поддерживается технология RAID Engine для использования накопителя в массивах. Модель SX950 комплектуется 2,5″ переходником для установки в 7 мм и 9,5 мм отсеки ультрабуков и ноутбуков, а для владельцев настольных ПК предусмотрен 3,5″ переходник и комплект установки.

Предназначенный для 2,5″ SSD/HDD-накопителей корпус ADATA EX500 отличается агрессивным дизайном линейки XPG, ориентированным на геймеров и моддеров. Внешний карман с прочной конструкцией и надежным креплением без инструментов обеспечивает высокую скорость обмена данными по интерфейсу USB 3.1.

Источник: ADATA