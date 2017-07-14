ADATA SE730H — новый внешний SSD-накопитель 3D NAND с портом USB Type-C и защитой IP68

Компания ADATA пополнила свою линейку внешних SSD-накопителей моделью SE730H, пришедшей на смену модели SE730. Накопители предыдущего поколения были доступны только в объеме до 250 ГБ, тогда как новая модель на базе памяти 3D TLC NAND предлагает вдвое больший объем — до 512 ГБ. В то же время, SE730H остается одним из самых компактных устройств в классе внешних 3D NAND SSD-накопителей с портом USB Type-C. Диск весит всего 33 грамма, и пользователи могут выбрать золотистую или красную расцветку.

Скорость чтения и записи достигает 500 МБ/с, что примерно в пять раз выше скорости обычных внешних жестких дисков. При этом 3D NAND память на 25% долговечнее, чем 2D NAND и потребляет меньше энергии. Поддержка протокола USB 3.1 Gen 2 обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что вдвое выше USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1. В комплектацию входит кабель USB Type-C — USB Type-C.

Модель SE730H отличается классом IEC IP68, что означает полную защиту от попадания пыли и любых частиц, а также работоспособность на глубине до 1,5 м под водой в течение 60 минут. Накопитель также соответствует требованиям военного стандарта ударопрочности MIL-STD-810 516.6, что практически исключает риск повреждения диска от удара.

Источник: ADATA