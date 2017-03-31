ADATA Ultimate SU700 — новый 2,5-дюймовый 3D NAND SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s и встроенной защитой данных

Комапния ADATA Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND — 2,5-дюймовый SSD-накопитель Ultimate SU700 с интерфейсом SATA 6Gb/s на основе нового контроллера Maxiotek.

Модель SU700 обеспечивает скорость чтения 560 МБ/с и записи 520 МБ/с, еще раз демонстрируя, что 3D NAND как минимум на 10% быстрее 2D NAND. Количество операций ввода/вывода достигает 80K, при этом производительность остается высокой даже в случае тяжелых нагрузок благодаря новому контроллеру Maxiotek и поддержке режима WriteBooster.

SLC-кэширование позволяет поддерживать высокую скорость передачи данных, а технология контроля частоты отслеживает нагрузку на SSD и обеспечивает оптимальное соотношение производительности, энергоэффективности и износа. Вдобавок ADATA внедрила в новый накопитель механизм 256-битного шифрования и коррекции ошибок Agile, а технология Virtual Parity Recovery обеспечивает дополнительную защиту от потери данных.

Накопитель данных ADATA SU700 доступен в объемах 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ, при этом самый емкий вариант позволяет записать 560 терабайт (TBW, terabytes written), что свидетельствует о долгом сроке службе. Накопители Ultimate SU700 поставляются с трехлетней гарантией, а среднее время наработки на отказ составляет 2 миллиона часов.

Источник: ADATA