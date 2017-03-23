ADATA XPG SD700X — геймерская версия SSD-накопителя SD700 с емкостью до 1 ТБ и защитой от падения, воды и пыли

Компания ADATA Technology представила внешний SSD-накопитель XPG SD700X, который является «геймерской» версией модели ADATA SD700. Так же, как и предшественник, новинка обладает защитой от пыли и воды по стандарту IEC IP68, что предполагает возможность погружения на глубину до 1,5 м длительностью до 60 минут. Вдобавок XPG SD700X отвечает военным стандартам США MIL-STD-810G 516.6 по ударопрочности.

Линейка XPG переходит на новую объемную память 3D NAND, которая отличается более высокой надежностью и скоростью по сравнению с планарной 2D NAND. Такая память также позволяет наращивать объем без экспоненциального роста стоимости. В результате SD700X доступна в объеме до 1 ТБ, который способен вместить десятки игр для ПК и приставок объемом 30-50 ГБ каждая, а также в более экономичных вариантах объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

Благодаря кэшам DRAM и SLC модель SD700X поддерживает скорость чтения до 440 Мб/с и скорость записи до 430 Мб/с. Этот SSD вчетверо быстрее жестких дисков, обычно устанавливаемых в качестве внутреннего накопителя в консоли. Геймеры заметят ускорение загрузки игр как минимум на 20% и оценят более плавный геймплей, а также отсутствие шума и нагрева.

Модель ADATA XPG SD700X в единственном черно-красном варианте оформления отличается компактными размерами (83,5×83,5×13,9 мм) и небольшим весом в 100 г. Накопитель поддерживает интерфейс USB 3.1, с помощью которого подключается к совместимым устройствам на основе Windows и Android, а также к игровым приставкам Xbox One и Playstation 4.

Источник: ADATA