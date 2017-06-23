Администрация Трампа может отложить или отменить стартап-визы

Администрация Президента США Дональда Трампа может отложить на год вступление в силу или полностью отменить Правило международного предпринимателя (International Entrepreneur Rule) — аналог стартап-визы США. Оно позволяет основателям стартапов оставаться в США на период до пяти лет.

Правило должно вступить в силу 17 июля. Но, как сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на чиновника, знакомого с черновиком указа министерства внутренней безопасности США, начало действия правила отодвигается на март 2018 года. За это время ведомство будет работать над его полной отменой. Пока министерство официально не подтвердило наличие такого указа.

Введения в действие аналога стартап-визы — одно из последних решений Барака Обамы на посту президента США. До этого в государстве отсутствовали визовые программы для предпринимателей, работающих над стартапами. Правило же позволяло оставаться в стране на срок до 5 лет при выполнении ряда требования:

предприниматель должен владеть минимум 10% компании не старше пяти лет;

стартап должен иметь предпосылки к росту бизнеса и созданию рабочих мест.

Последнее можно было доказать, если проект привлек бы минимум $250 тыс. от американских инвесторов или получил награды или гранты от органов власти на не менее чем $100 тыс. Каждый случай должен рассматриваться отдельно и для подачи на программу необходимо личное присутствие.

Вместе с тем, специальные стартап-визы, на которые могут претендовать и украинцы, уже действуют в Литве, Эстонии, Израиле и Франции.

Источник: AIN