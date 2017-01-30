Администрация Трампа рассматривает возможность требования от желающих въехать в США сведений о посещаемых соцсетях, сайтах, контактах смартфона

Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых требований для лиц, въезжающих в США. У них могут начать запрашивать сведения об активности в интернете.

Так, у иностранных визитёров хотят уточнять, какие сайты и социальные сети они посещают. Кроме того, у них хотят просматривать список контактов мобильного устройства. Если же человек откажется предоставлять такую информацию, ему могут отказать во въезде в США. Пока что эти предложения находятся на этапе предварительного обсуждения. Администрация хочет убедиться, что лица, въезжающие в США, разделяют американские ценности.

Напомним, в конце прошлого года с целью «выявления потенциальных угроз», правительство США начало запрашивать у лиц, намеревающихся въехать в страну на условиях безвизового режима, информацию об их учётных записях в социальных сетях. Визитёров просили указать информацию об имени пользователя в Facebook, Google+, Instagram, YouTube и LinkedIn. На тот момент данные были опциональными.

Также отметим, на прошлой неделе Дональд Трамп подписал антииммигрантский указ, который вызвал в США бурю негодования. Его подвергли критике многие IT-корпорации, а во многих американских городах прошли акции протеста.

Источник: CNN