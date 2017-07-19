Adobe обновила приложение Photoshop Lightroom для iOS, добавив поддержку Apple Pencil и 3D Touch

Компания Adobe выпустила обновлённую версию мобильного приложения Photoshop Lightroom для платформы iOS.

Основными нововведениями в этой версии приложения можно назвать поддержку 3D Touch и стилуса Apple Pencil. Отмечается, что технология 3D Touch поддерживается на соответствующих устройствах для функций редактирования, чувствительных к нажиму. Аналогичным образом, Apple Pencil поддерживается для функций редактирования, чувствительных к нажиму. Теперь можно провести по экрану и с максимальной точностью выбрать области на фотографии с помощью нового инструмента «Отмеченное кистью». Затем для выбранной области можно настроить экспозицию, яркость, четкость и другие параметры.

В приложении также улучшен дизайн некоторых инструментов, что призвано упростить их использование, реализовано непосредственное управление параметрами функций «Уменьшение шума» и «Резкость». Претерпела изменения и встроенная камера приложения. Она получила новую функцию «Отображение засвеченных участков», которая ещё перед съемкой показывает переэкспонированные области. Благодаря этому пользователь может скорректировать экспозицию или композицию и получить более качественный снимок.

Приложение Photoshop Lightroom для iOS доступно для загрузки в магазине AppStore для iPhone и iPad.

Также Adobe анонсировала выпуск версии Photoshop Lightroom для Android с полностью переработанным дизайном.

Источник: The Verge