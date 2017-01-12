Adobe продемонстрировала возможность редактирования изображений при помощи голосовых команд и виртуального ассистента

Компания Adobe в коротком ролике продемонстрировала возможность использования голосовых команд в процессе редактирования контента в соответствующих приложениях.

В ролике пользователь держит планшет и производит операции по редактированию фотографии при помощи голосового ассистента. При этом программное обеспечение реагирует на команды и выполняет нужные операции. Если полученный результат оказался не таким, как хотелось, можно отменить последнюю операцию. Опять же, при помощи голосовой команды. Наконец, готовое обработанное изображение можно отправить в социальную сеть.

В Adobe заявляют, что их исследовательская команда в настоящее время рассматривает идею такого голосового управления, и ПО может принимать голосовые команды локально на устройстве или через облачный сервис. В компании поясняют, что добавление голосового управления принесёт пользователям мобильных устройств «простой и притягательный способ» внесения исправлений в изображения. Использование такой функции в настольных версиях приложений не упоминается. Виртуальный ассистент легко сможет справляться с базовыми задачами по редактированию изображений, но сложное комплексное редактирование предстоит выполнять на настольных компьютерах вручную.

Пока нет однозначной уверенности, что Adobe внедрит такую функцию в свои приложения в скором времени.

Источник: Engadget