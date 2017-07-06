Аэропорт «Борисполь» подписал контракт с Ryanair и ожидает аналогичных действий со стороны лоукостера

Гендиректор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин сообщил на своей facebook-странице о том, что киевский аэропорт наконец подписал договор с Ryanair и теперь ожидает подписи со стороны лоукостера.

«Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором. Договор согласован всеми службами аэропорта, и, что очень важно, внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры. Хочу отметить, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти» — отметил Павел Рябикин.

При этом глава аэропорта «Борисполь» особо отметил, что большинство пожеланий Ryanair были отображены в контракте, однако нашлось и несколько моментов, в которых «Борисполь» настоял на своем. В частности, аэропорт не стал предоставлять скидку на обслуживание в размере 80% на направление Киев-Лондон, так как данный маршрут не является новым для аэрпорта.

По мнению экспертов, этот факт может стать проблемой, так как именно этот пункт договора для Ryanair был ключевым и если по нему нет компромисса, то это может сорвать переговоры. Ранее стало известно о том, что аэропорт и авиакомпания ведут переговоры о том, чью версию договора подписывать, при этом каждая из сторон настаивала на подписании своей версии соглашения.

Отметим, что 11 мая 2017 года аэропорт «Борисполь» представил новую программу скидок для авиаперевозчиков, за счет которой планирует существенно снизить цену на билеты для пассажиров. По словам главы аэропорта Павла Рябикина, вопросом снижения цен занялось Министерство инфраструктуры, разработав проект приказа о снижении ряда сборов в аэропортах. В рамках данной программы Борисполь обещает авиакомпаниям скидку по сбору за посадку-взлет и пассажирскому сбору до 80% при открытии нового международного рейса, скидку до 80% за привлечение трансферных пассажиров, а также скидку по пассажирскому сбору до 40% при увеличении количества перевозчиков.

Напомним, что определенная путаница с базовым киевским аэропортом для рейсов Ryanair возникла еще в день официального анонса прихода ирландского лоукост-перевозчика в Украину. Изначально авиакомпания Ryanair вела переговоры с аэропортом Киев (Жуляны), но не смогла договориться об условиях, поэтому в последний момент переключилась на «Борисполь». Тогда же сообщалось, что руководство международного аэропорта «Борисполь» не подписало договор о сотрудничестве, ожидая завершения переговоров с участием Министерства инфраструктуры Украины.

Источник: Павел Рябикин (facebook)