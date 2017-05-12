Аэропорт «Борисполь» представил программу скидок для авиаперевозчиков, которая должна привести к существенному удешевлению авиабилетов

Вчера, 11 мая 2017 года, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» представил новую программу скидок для авиаперевозчиков, за счет которой планируется существенно снизить цену на билеты для пассажиров. По словам главы аэропорта Павла Рябикина, вопросом снижения цен занялось Министерство инфраструктуры, разработав проект приказа о снижении ряда сборов в аэропортах.

«Со своей стороны Борисполь выполнил свою часть домашнего задания по удешевлению перевозок, изменив публичную оферту по условиям работы перевозчиков. Т.е проблема состоит из двух частей: удешевление услуг для пассажиров и удешевление услуг для аэропорта», — заявил Рябикин.

По словам главы аэропорта, для того чтобы снизить цену билета, аэропорт разработал новую стимулирующую систему скидок для привлечения авиаперевозчиков, работающих в лоукост сегменте.

По словам коммерческого директора аэропорта Максима Волошина, программа поделена на несколько блоков, каждый из которых имеет свою цель. К ним относится расширение сети маршрутов, т.е. привлечение новых перевозчиков, расширение части трансферных пассажиров, потому что развитие сети маршрутов в том числе означает и развитие сети внутренних рейсов и создание условий для украинских пассажиров, также учитывается увеличение объемов перевозок пассажиров.

Согласно предоставленным данным, Борисполь обещает авиакомпаниям скидку по сбору за посадку-взлет и пассажирскому сбору до 80% при открытии нового международного рейса. Также авиакомпании получают скидку по пассажирскому сбору до 80% за привлечение трансферных пассажиров. Кроме того, авиакомпания предоставляет скидку по пассажирскому сбору до 40% при увеличении количества перевозчиков.

По словам Рябикина, чтобы авиакомпании могли присоединиться к данной системе скидок, они должны обеспечить снижение цены авиабилета.

Источник: ГП «Борисполь», ЭП