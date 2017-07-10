Аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, а Владимир Омелян предрек отказ лоукостера от полетов в Украину

Сегодня состоялась пресс-конференция гендиректора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина, на которой он рассказал о пунктах контракта, по которым не может договориться с авиакомпанией Ryanair. В ответ на это министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что вероятнее всего, уже сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину.

Итак, по словам Павла Рябикина существует три ключевых пункта, по которым аэропорт «Борисполь» и авиакомпания Ryanair не могут достигнуть компромиссного решения. По его словам, основополагающими расхождением между сторонами являются: предоставление скидки на полеты по маршруту Борисполь- Лондон (Станстед, Англия), сроки действия скидки, порядок начисления пассажирского сбора на этом маршруте, а также порядок разрешения спорных моментов. По подсчетам Борисполя в случае подписания соглашения на котором настаивает Ryanair аэропорт рискует недополучать ежегодно около 2 млрд грн.

Авиакомпания предлагает рассмотреть спорные моменты в Лондонском арбитраже, с применением норм британского права, однако Рябикин считает, что неуместное требование, так как взаимоотношения связанны с исполнение обязательств на территории Украины, а значит они должны рассматриваться в судебном порядке на территории Украины с применением норм украинского законодательства.

«Следующее требование Ryanair — пассажирский сбор $7,5 за человека, закрепленный на 5 лет. При этом Ryanair настаивает гарантированно закрепить эту ставку если они обеспечивают нам 150 000 пассажиров в год. Это момент по которому мы не можем сойтись, поскольку давая $7,5 за пассажира, мы давали цены которые находятся по многим показателям ниже нашей себестоимости. За счет субсидирования новых линий мы надеемся на рост пассажиропотока. Если перевозчик не гарантирует этот рост, мы не можем гарантировать продление ему такой скидки, которая предоставляется на первый год перевозок», — сказал глава Борисполя.

Третье расхождение между Борисполем и Ryanair — порядок начисление скидки, а также применение правила 100-километровой зоны. По расчетам руководства из-за этого пункта аэропорт рискует недополучить порядка $25 млн в год, (если ставка $7,5 будет предоставлена всем иностранным компаниям). Также Рябикин подчеркнул, что в переговорах между Борисполем и авиакомпанией много политики, но призвал смотреть только на экономику взаимоотношений сторон. При этом он отметил, что готов уйти со своего поста, но подписывать договор в таком формате не собирается.

В свою очередь Владимир Омелян отреагировал на пресс-конференцию представителей Борисполя на своей facebook-странице следующим образом:

«Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине. Что хотели — то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций. Reform is happening»

Источник: Liga.net