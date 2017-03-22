Аксессуары для Samsung Galaxy S8/S8+: внешний аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и док-станция с системой активного охлаждения

Грядущие смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, о которых к настоящему моменту известно многое, выйдут на рынок не одни, а в сопровождении целой гвардии аксессуаров. Причем здесь речь не о наушниках AKG, которые будут идти в комплекте со смартфонами, а об устройствах, которые будут продаваться отдельно.

Буквально на днях надежный инсайдер Эван Блэсс раскрыл данные о цене некоторых аксессуаров, которые будут выпущены для смартфонов Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+. Теперь же в сети появились фотографии док-станции Samsung DeX Station (еще ее называют Samsung Desktop Experience Station) и снимки портативного аккумулятора Samsung Power Bank в синем и сером цвете. Вместе со снимками были опубликованы и технические подробности о самих устройствах.

Samsung EB-PG950 Power Bank for #GalaxyS8 in grey (official accessory): 5100mAh, 15W Fast Charge In/Out, USB-C. 59,90 Euro. 2/2 pic.twitter.com/Do1tAr79KD — Roland Quandt (@rquandt) 21 марта 2017 г.

Внешний аккумулятор носит модельный номер Samsung EB-PG950, что пересекается с номерами Galaxy S8 и S8+ (SM-G95XY, где X может принимать значения 0 или 5, а значение Y – зависит от рынка), и имеет емкость 5000 мА•ч. Он будет поддерживать технологию быстрой зарядки. Пиковая мощность ограничена значением 15 Вт, причем как на вход, так и на выход. Похоже, что более быстрой зарядка не стала и соответствует уровню Galaxy S6 и Note 4.

Samsung EB-PG950 Power Bank for #GalaxyS8 in blue (official accessory): 5100mAh, 15W Fast Charge In/Out, USB-C. 59,90 Euro. 1/2 pic.twitter.com/jOKM5vBreX — Roland Quandt (@rquandt) 21 марта 2017 г.

Аккумулятор Samsung EB-PG950 будет стоить 60 евро. Стоит ли делать выбор в пользу официального аксессуара Samsung, или имеет смысл поискать другие предложения по более доступной цене, пускай каждый решит для себя сам.

Док-станция Samsung DeX Station будет предлагаться по цене 150 евро, но это нам уже известно.

К ней помимо самого смартфона можно подключить телевизор или монитор для выведения изображения, клавиатуру для удобного ввода текстов и мышь для осуществления навигации. Для этих целей в наличии имеются разъемы USB-C, HDMI и USB 2.0 (х2). Кроме того, станция оснащена 100-мегабитным портом Ethernet. Изображение Картинка внешний дисплей будет выводиться в разрешении 4К при 30 к/с. Еще одна обращающая на себя внимание особенность устройства – система активного охлаждения.

И хотя многие уже запомнили эту дату, официально смартфон и аксессуары будут представлены 29 марта.

Источник: gsmarena (1 и 2)