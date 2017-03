Аксессуары для Samsung Galaxy S8/S8+: внешний аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и док-станция с системой активного охлаждения

Грядущие смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, о которых к настоящему моменту известно многое, выйдут на рынок не одни, а в сопровождении целой гвардии аксессуаров. Причем здесь речь не о наушниках AKG, которые будут идти в комплекте со смартфонами, а об устройствах, которые будут продаваться отдельно.

Буквально на днях надежный инсайдер Эван Блэсс раскрыл данные о цене некоторых аксессуаров, которые будут выпущены для смартфонов Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+. Теперь же в сети появились фотографии док-станции Samsung DeX Station (еще ее называют Samsung Desktop Experience Station) и снимки портативного аккумулятора Samsung Power Bank в синем и сером цвете. Вместе со снимками были опубликованы и технические подробности о самих устройствах.

Samsung EB-PG950 Power Bank for #GalaxyS8 in grey (official accessory): 5100mAh, 15W Fast Charge In/Out, USB-C. 59,90 Euro. 2/2 pic.twitter.com/Do1tAr79KD

— Roland Quandt (@rquandt) 21 марта 2017 г.