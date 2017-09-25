Активы Imagination Technologies между собой поделили китайский и американский фонды

Пример одного из крупнейших поставщиков лицензируемых графических процессоров – компании Imagination Technologies – отлично показал насколько губительной может оказаться тесная «дружба» с Apple. Причем это далеко не первый показательный пример, как чрезмерная зависимость от купертиновского гиганта становится причиной конца чьего-либо бизнеса, достаточно вспомнить ситуацию с GT Advanced Technologies.

Как мы уже писали ранее, британская компания Imagination Technologies так и не смогла справиться с последствиями внезапного разрыва отношений с Apple (после долгих лет сотрудничества купертинцы решили заменить GPU PowerVR графическим процессором собственной разработки) и в результате запустила процедуру собственной продажи. И вот сейчас на бизнес Imagination Technologies нашелся покупатель. Точнее говоря, покупатели.

Как сообщается, большую часть Imagination Technologies по цене $2,47 за одну ценную акцию купит китайский фонд Canyon Bridge Capital Partners. Этой цене соответствует общая сумма $743 млн и она на 41,6% превышает рыночную стоимость ценных бумаг Imagination Technologies на момент подписания сделки. Объявляя о сделке с Imagination Technologies, фонд Canyon Bridge Capital Partners пообещал сохранить структуру, весь штат и даже штаб-квартиру британской компании. Оставшуюся часть Imagination Technologies, подразделение, связанное с решениями на архитектуре MIPS, получит американский фонд Tallwood, заплатив за него $65 млн.

Источник: Engadget