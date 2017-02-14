Акции Apple подорожали до исторического максимума в предвкушении выхода юбилейного iPhone 8

Вчера, 13 февраля, цена акции Apple на момент закрытия биржи достигла рекордного за всю историю торгов значения – $133,82. Это на 1,3% больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного на момент закрытия биржи. Скачок произошел после того, как крупный инвестиционный банк Goldman Sachs назвал Apple слегка недооцененной, опираясь на неофициальные данные касательно использования в новом iPhone технологий дополненной реальности. Кроме того, после оглашения результатов четвертого квартала 2016 финансового года акции Apple стабильно растут в цене.

Справедливости ради отметим, что абсолютным рекордом для ценных бумаг Apple считает отметка $134,54 за одну акцию, зафиксированная 28 апреля 2015 года на протяжении операционного дня. Увы, цена на момент закрытия пока этот рубеж не взяла, но существует высокая вероятность, что это может произойти в ближайшее время.

Многие инвесторы Apple, как правило, покупают акции задолго до официального анонса нового поколения iPhone, как раз в период слухов и утечек. Именно поэтому из года в год после сентябрьской презентации новых iPhone мы видим одну и ту же картину с резкими колебаниями курса. Правда, были и исключения. В 2014 году рост акций продолжался еще несколько месяцев после выхода моделей iPhone 6, которые существенно отличались от iPhone 5.

Учитывая, что iPhone 7 и MacBook Pro вышли весьма неоднозначными, вполне разумно предполагать, что в этом году по случаю 10-летия линейки Apple выпустит совершенно новый iPhone. А среди наиболее ожидаемых возможностей этого самого iPhone нового поколения числятся беспроводная зарядка, экран OLED на всю переднюю панель, а также некие AR-возможности. Вполне возможно, что Apple, памятуя о горьком опыте Amazon Fire Phone, все-таки сумеет найти последнему полезное применение.

Источник: gsmarena