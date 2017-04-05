Alcatel Flash — смартфон с четырьмя камерами и десятиядерным процессором

Компания Alcatel подготовила к выпуску новый смартфон под названием Flash, хотя такое наименование уже использовалось для устройства в 2014 году, на смену которому в 2015 году пришла модель Flash 2.

В Alcatel решили не отставать от современных тенденций по использованию двойных камер и пошли еще дальше, оснастив alcatel Flash двумя сдвоенными камерами. На задней панели расположен модуль на базе двух 13-мегапиксельных сенсоров. Один из них является цветным, второй – монохромным. Оба сенсора дополнены объективами с диафрагмой f/2.0. Заявлена поддержка записи видео в разрешении 4K. Модуль на лицевой панели включает 8- и 5-мегапиксельный сенсоры и объективы с диафрагмой f/2.0. В данном случае дополнительный сенсор используется для анализа глубины снимаемой сцены и создания различных эффектов с изменение фокуса. И на задней, и на лицевой панелях доступны двухтоновые LED вспышки.

Представленная новинка оснащается 5,5-дюймовым IPS дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Устройство содержит 10-ядерный процессор Mediatek Helio X20, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 3100 мАч. Также сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев на задней панели, порта USB-C, FM-радио, модулей беспроводной связи Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.1, модулей навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Устройство поддерживает возможность установки двух SIM-карт.

Информация о цене и сроках начала продаж смартфона alcatel Flash пока не сообщается.

Источник: gsmarena