Alcatel покажет на MWC 2017 сразу пять смартфонов, включая модель с модульной конструкцией

Как сообщают осведомлённые источники, во время проведения выставки Mobile World Congress 2017, которая откроется в конце февраля, компания Alcatel продемонстрирует сразу пять новых смартфонов.

Подробные сведения о новых гаджетах Alcatel пока не сообщаются. Однако отмечается, что один из смартфонов получит модульный дизайн. Благодаря смене задней панели пользователь сможет наделять устройство различными функциями. Ранее подобные решения предлагали компании LG с модулями Friends для смартфона G5 и Motorola – съёмные магнитные аксессуары для линейки Z.

Пока нельзя точно сказать, какие функции предложат дополнительные модули Alcatel. На основании доступных фотографий можно лишь предположить, что пользователи смогут улучшить качество снимков благодаря массиву LED вспышек или же получат карманную версию цветомузыкального устройства.

Согласно слухам, модульный смартфон Alcatel получит 8-ядерный процессор MediaTek и 13-мегапиксельную камеру с двойной LED вспышкой. Предполагается, что его цена составит около €320.

Источник: gsmarena