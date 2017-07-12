Александр Турчинов: «Украинские депутаты стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны»

Украинские парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на официальном сайте СНБО.

По его словам, многие украинские предприятия и организации до сих пор полностью не пришли в себя после масштабной кибератаки 27 июня.

«Противодействие кибервойне, которая является составной частью гибридной агрессии РФ против нашей страны, требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов», — отметил Турчинов.

Он напомнил, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере. При этом вчера проект Закона Украины «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» даже не был включен в повестку дня.

«Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, видимо очень устали, и со следующей недели идут в многомесячный очередной отпуск. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, который имеет ключевое значение для киберзащиты государств», — сообщил секретарь СНБО.

Александр Турчинов добавил, что те депутаты, «которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины». По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, «оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций».

«Кстати, у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении Закон 2126 «О принципах обеспечения кибербезопасности», который уже несколько месяцев находится в ВРУ» — добавил Турчинов.

Кроме того, Секретарь СНБО отметил, что парламентское большинство, «которое сформировалась из Оппоблока и популистских фракций парламента» отказалось также поддерживать закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, которые маскируются под патриотов, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Источник: СНБО