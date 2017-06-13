Alienware показала на E3 2017 ряд игровых продуктов: клавиатуры, мыши и монитор с частотой 240 Гц

На выставке E3 компания Alienware продемонстрировала новую линейку игровых аксессуаров, которая включает мыши, клавиатуру и топовый монитор. Предполагается, что эти устройства дополнят игровые компьютерные системы Alienware.

Пользователям предлагается две новые игровые мышки. Обе новинки позволяют изменять разрешение сенсора на лету, настраивать LED подсветку и содержат 9 конфигурируемых клавиш. Базовая модель Advanced Gaming Mouse оценивается производителем в $49,99. Для более требовательных пользователей предназначена версия Elite Gaming Mouse, которая предлагает больше вариантов настройки разрешения, а в конструкции применяются более качественные материалы и механизм регулировки веса. Цена такого устройства составляет уже $89,99.

Также линейка включает две клавиатуры. Более доступная версия Advanced Gaming Keyboard с ценником $89,99 содержит механические переключатели Kailh Brown и разноцветную систему LED подсветки корпуса. Более дорогая модель Pro Gaming Keyboard дополнительно содержит подсветку клавиш, выделенное колёсико для регулирования уровня громкости и встроенную память для хранения макросов. Цена этого устройства составляет $119,99.

Монитор Alienware 25 Gaming Monitor имеет диагональ экрана 25 дюймов и поддерживает Full HD разрешение 1920х1080 точек. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс, а частота обновления экрана составляет 240 Гц. Устройство предлагается в виде двух модификаций: с поддержкой AMD FreeSync по цене $499,99 или с поддержкой NVIDIA G-Sync, но уже за $699,99.

Источник: The Verge