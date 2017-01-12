Alphabet отказалась от идеи раздачи интернета при помощи стратосферных солнечных БПЛА и хочет продать спутниковую компанию Terra Bella

Полку обесценившихся для холдинга Alphabet активов и проектов прибыло.

Объяснить полное отсутствие за весьма длительный срок каких-либо новостей касательно амбициозного проекта лаборатории X (старое название – Google X) по созданию стратосферных солнечных БПЛА Titan для раздачи интернета легко. Ведь нет больше такого проекта. В сообщении ресурсу 9to5Google пресс-секретарь холдинга Alphabet, куда наряду с остальными входит лаборатория X, подтвердил, что проект Titan был закрыт вскоре после перехода под крыло X в конце 2015 года. Напомним, проект был основан на разработках компании Titan Aerospace, которую Google купила в 2014 году.

Что касается причин такого решения, если коротко, то помимо технических сложностей и ограниченного финансирования (выделившись в независимые подразделения, бывшие проекты Google стали мыслить более прагматично), было несколько других более мелких неприятностей (крушение Solara 50). В конечном итоге решили сфокусироваться на воздушных шарах Project Loon, которые оказались в целом надежнее и экономически выгоднее. Сообщается, что часть команды Titan присоединялась к проекту Project Loon, а другие нашли свое место в Project Wing, проекте по разработке системы быстрой доставки посылок при помощи БПЛА, о котором мы уже писали ранее.

Как уже отмечалось вначале, Alphabet ведет себя как истинный капиталист, стараясь всячески максимизировать прибыль. Похоже, что в Alphabet пришли к выводу, что выгоднее будет продать компанию Terra Bella и пользоваться услугами сторонних спутниковых компаний. Как сообщают Wall Street Journal и Bloomberg, Terra Bella будет продана конкурирующей компании Planet (в прошлом Planet Labs).

Напомним, компания Terra Bella раньше называлась Skybox Imaging. Google купила Skybox Imaging, специализирующуюся на спутниковой съемке поверхности Земли, в 2014 году за $500 млн.

По имеющимся данным, у Planet нет нужного объема денежных средств, чтобы полностью выкупить Terra Bella. Таким образом, наиболее вероятным сценарием является продажа в обмен на акции. Иными словами, Planet получит Terra Bella, а Alphabet – долю акционерного капитала первой. Увы, сумма предполагаемой сделки не сообщается.

Источник: Engadget (1 и 2)