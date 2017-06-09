Alphabet продаст Boston Dynamics и Schaft японской компании SoftBank

Немногим более года назад стало известно, что холдинг Alphabet ищет, кому продать принадлежащую ему компанию Boston Dynamics, специализирующуюся на роботах. И вот сейчас покупатель нашелся. Им выступил японский телекоммуникационный гигант SoftBank Group, который уже объявил о достижении договоренности о покупке компании Boston Dynamics. Сумма и другие подробности сделки не разглашаются.

В сообщении японской SoftBank лишь сказано, что сделка полностью согласуется со «стратегией инвестирования в революционные технологии» и «представлениями о стимулировании следующей волны интеллектуальной робототехники».

«На сегодняшний день остается еще много вопросов, которые не могут быть решены человеческими усилиями. Интеллектуальная робототехника станет основной движущей силой следующего этапа развития информационных технологий, а команда Boston Dynamics являются очевидными лидерами в области передовых динамичных роботов», — прокомментировал сделку основатель и исполнительный директор SoftBank Group Масаеси Сон.

Основатель и глава Boston Dynamics Марк Райберт отметил, что поддерживает амбициозные планы SoftBank в отношении инициирования следующей технологической революции.

«Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с SoftBank над нашей миссией – расширять границы возможностей современных роботов и приносить пользу обществу в более умном и подключенном мире», – отметил Марк Райберт.

После объявления о сделки акции SoftBank на Токийской бирже подорожали на 7%, тогда как стоимость ценных бумаг Alphabet практически не изменилась.

Компания Google купила Boston Dynamics, вышедшую из Массачусетского Технического Института (MIT), в 2013 году за $500 млн, когда Энди Рубин руководил направлением робототехники при поисковом гиганта, а не делал свои смартфоны. Наряду с японской компанией Schaft (ее робот изначально был фаворитом конкурса DARPA Robotics Challenge), разрабатывающей двуногих роботов, Boston Dynamics вошла в реорганизованное подразделение X в структуре холдинга Alphabet, но, позже, обе выпали из долгосрочных планов компании. Кстати говоря, Schaft тоже перейдет SoftBank в рамках сделки.

За последние несколько лет SoftBank сделала несколько крупных приобретений, включая покупку известного британского разработчика процессорных архитектур ARM за $31 млрд в конце прошлого года. До этого она еще купила оператора сотовой связи Sprint за $20 млрд в 2013 году и вложила $15 млрд в японское подразделение компании Vodafone. Пока неясно, во что это выльется, но самая интересная технологическая японская компания явно полна решимости не пропускать следующий ключевой этап развития рынка технологий, каким бы он ни был.

Источник: TechCrunch и SoftBank