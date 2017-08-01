Alphabet занимается разработкой термально-солевых систем хранения энергии

Исследовательское подразделение Alphabet Lab X разрабатывает новый способ хранения возобновляемой энергии, которая иначе попросту может быть потеряна. Для этих целей предлагается использовать соль и антифриз. Проект имеет кодовое название Malta.

Исследователи разработали систему, которую можно расположить практически в любом месте. Причём, потенциально она может использоваться значительно дольше, чем системы на базе литий-ионных батарей. Также она способна успешно конкурировать в плане стоимости внедрения с новыми гидроэлектрическими системами и другими решениями для хранения энергии.

В настоящее время команда проекта Malta работает над ранним тестовым прототипом системы в Кремниевой Долине. Согласно схематическим изображениям, опубликованным ресурсом Bloomberg, система включает четыре цилиндрических резервуара, которые соединены при помощи труб с тепловым насосом. Два резервуара заполнены солью, а другие два – антифризом или жидким углеводородом. Система принимает электрическую энергию и создаёт два потока воздуха. Горячий поток воздуха нагревает соль, а холодный воздух охлаждает антифриз. Таким образом накапливается энергия. Затем, по мере необходимости, включается обратный процесс – горячий и холодный потоки воздуха от ёмкостей обращаются друг на друга и создают шквальный ветер настолько мощный, что он способен вращать лопасти турбины и вырабатывать электроэнергию. В зависимости от степени изолирования резервуаров, такая система способна хранить энергию на протяжении многих часов и даже дней. Термально-солевое хранилище энергии потенциально может стоить в несколько раз дешевле, чем системы хранения на базе литий-ионных батарей и другие существующие крупные решения.

Ранее учёные уже доказали жизнеспособность указанной системы хранения энергии. Но команда проекта Malta работает над усовершенствованием системы и снижением рабочей температуры, чтобы можно было отказаться от использования дорогих материалов, таких как керамика и сталь. Рабочая система может иметь различные размеры – «от крупного гаража до полноразмерной традиционной электростанции».

Только в этом году около 790 МВт энергии будет храниться в различных хранилищах по всему миру, а к 2024 году совокупная ёмкость таких хранилищ достигнет 45 ГВт. Этот прибыльный рынок к тому времени может привлечь около $40 млрд инвестиций.

Источник: The Verge