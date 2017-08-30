Альянс Renault-Nissan и китайский автопроизводитель Dongfeng создали совместное предприятие eGT, которое будет выпускать электромобили в Китае

Международный альянс Renault-Nissan и китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group официально объявили о создании нового совместного предприятия eGT New Energy Automotive, которое займется разработкой, производством и продажей электромобилей в Китае. Партнеры по альянсу Renault и Nissan получат по 25%, а Dongfeng — оставшиеся 50% нового совместного предприятия eGT.

Китайская компания Dongfeng собирается использовать потенциал и опыт крупнейшего производителя электромобилей, который успешно продает такие модели, как Nissan Leaf и Renault Zoe, и собственные ресурсы, а также понимание локального рынка, для того, чтобы предложить китайским потребителям оптимальное решение в сегменте электромобилей.

Совместное предприятие eGT собирается разработать свой первый электромобиль-кроссовер на основе компактной платформы A-класса альянса Renault-Nissan (речь может идти о бюджетной модели Renault KWID). Штаб-квартиру eGT разместят в городе Шиянь, провинции Хубей в центральной части Китая, где уже находится фабрика Dongfeng, способная производить до 120 тысяч автомобилей год. Начать собирать электромобили на этом производстве планируют в 2019 году.

Отметим, что по данным китайской ассоциации автопроизводителей Китай является самым крупным в мире рынком электромобилей. Только в 2016 году в этой стране было продано 256 879 электрических автомобилей (Battery electric vehicle, BEV), что на 121% больше, чем годом ранее. При этом только за первые 7 месяцев 2017 года в Китае собрали 223 тысячи и продали 204 тысячи электромобилей, что соответственно на 37,8% и на 33,6% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что ранее группа автопроизводителей PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) сотрудничала с китайской компанией Dongfeng в вопросах создания модульной архитектуры CMP (Common Modular Platform) для производства электромобилей. Новые «зеленые» модели группы PSA — четыре электрокара и семь гибридов — с запасом хода до 450 км собирались выпустить в продажу по всему миру в период с 2019 по 2021 год.

Источник: Renault-Nissan