Amazon купил права на украинскую комедию #Selfieparty

Видеосервис Amazon Prime получил права на показ украинской комедии #Selfieparty. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Сонце», основатель которого Сергей Лавренюк выступил генеральным продюсером фильма. На сайте Amazon его можно взять на прокат за $2,99 или купить за $9,99.

Комедия #Selfieparty была представлена в марте 2016 года. Она рассказывает о четырех студентах, которые просыпаются в полицейском участке, не помня произошедшего прошлым вечером. Их обвиняют в убийстве гнома, чье тело было найдено на газоне дома, где прошлой ночью проходила вечеринка. Чтобы понять, что произошло, друзья решают собрать все фото и видео с нее. Рейтинг картины на ресурсе IMDB составляет 5,7 баллов.

В украинском прокате #Selfieparty провел семь недель. По данным ресурса IMDB Box Office Mojo, его сборы составили почти $180 тыс. или около 5 млн грн. В неделю премьеры картина заняла второе место (и первое среди дебютантов недели). Около 1 млн грн фильму также принес продакт плейсмент. Общий бюджет картины, по утверждению режиссера Любомира Левицкого, составил 2,15 млн грн.

Любомир Левицкий известен по картинам «Штольня», «Ломбард» и «Тени незабытых предков». Съемки комедии проходили в 2015 году во Львове при участии рекламного агентства и продакшн-студии Vitamin Film Studio по заказу телеканала «Сонце».

Напомним, недавно видеосервис Amazon Prime запустился в 200 странах, среди которых и Украина. Подписка на него в первые полгода обойдется в 2,99 евро в месяц, а затем цена вырастет до 5,99 евро.

Также напомним, ранее сервис Netflix купил права на трансляцию украинского сериала «Слуга народа».

Источник: AIN