Amazon патентует футуристическую систему хранения и доставки товаров с использованием дирижаблей и дронов

После продуктового магазина без касс и очередей и монструозных тягачей с полуприцепом AWS Snowmobile для перевозки до 100 ПБ данных за раз, создается такое впечатление, что для компании Amazon нет практически ничего невозможного. И фантастическая система хранения и доставки товаров, в которой используются дирижабли и беспилотные аппараты, описанная в недавней патентной заявке, поданной интернет-гигантом в патентное ведомство США, вполне может быть воплощена в жизнь в самом ближайшем будущем.

Лучше всего понять идею можно из прикрепленных к заявке иллюстраций. Как видно, по задумке Amazon, дирижабли будут использоваться в качестве воздушных центров, а непосредственной доставкой посылок в руки покупателей будут заниматься дроны. К слову, не так давно Amazon доставил с помощью дрона первый заказ. Кроме того, компания уже давно тестирует этот весьма перспективный способ доставки, так что определенный опыт и наработки в этом направлении у нее уже есть.

В описании заявки также упоминается специальная беспроводная ячеистая сеть, в рамках которой все летательные аппараты будут обмениваться данными о погодных условиях, скорости и направлении ветра, маршрутах и т.п.

Изобретали рассчитывают, что подобная система сможет существенно сократить сроки доставки товаров и приводят несколько сценариев, в которых использование подобной системы будет максимально оправданным. Это особенно чувствительная к времени доставка еды. Кроме того, дирижабли могут быть загружены конкретной продукцией и находится в непосредственной близости к заинтересованной аудитории, например, сувенирами и продукцией, относящейся к футбольному матчу или другом спортивному событию.

Источник: techcrunch