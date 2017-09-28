Amazon выпустила ряд новинок в линейке Echo: Echo Spot, Echo, Echo Plus и Echo Buttons

Помимо обновлённой телевизионной приставки Fire TV компания Amazon также выпустила несколько новых моделей колонок в рамках линейки Echo.

Одной из новинок стало устройство Echo Spot, которое представляет собой гибридное решение с несколькими функциями. Оно может использоваться в разных комнатах для различных задач. Например, Echo Spot может служить умным будильником на прикроватной тумбочке и выводить на круглом дисплее циферблат часов, прогноз погоды, события календаря или другую полезную информацию. Благодаря наличию модуля Bluetooth, камеры, динамика мощностью 2 Вт и массива из 4 микрофонов новинка может использоваться для осуществления голосовых или видео звонков, работы с сообщениями, прослушивания музыки из различных сервисов. Благодаря поддержке виртуального помощника Alexa, все операции можно осуществлять при помощи голосовых команд. Модель Echo Spot поступит в продажу в декабре по цене $129,99.

Также были представлены обновлённые версии умных колонок Echo и Echo Plus. Модель Echo получила новый дизайн и улучшенный звук благодаря новой структуре динамиков. Устройство содержит выделенный динамик для высоких частот, 2,5-дюймовый динамик для низких частот, а также поддерживает обработку Dolby. Умная колонка может воспроизводить музыку из сервисов Amazon Music, Pandora, Spotify, iHeartRadio, TuneIn и др. В представленной модели реализована улучшенная технология работы со звуком, благодаря чему лучше определяется слово-команда активации, независимо от точки расположения пользователя, а также улучшена функция шумоподавления. Несмотря на ряд внедрённых улучшений, новая модель умной колонки Echo оказалась дешевле предшественника и поступит в продажу по цене $99,99. Пользователям будут доступны различные варианты цветового исполнения корпуса.

Версия Echo Plus отличается интегрированной функцией хаба для различных устройств умного дома. Подключить совместимые устройства можно при помощи всего одной голосовой команды. Дополнительно эта модель включает улучшенный всенаправленный звук с охватом 360 градусов пространства. Доступна возможность создания шаблонов поведения домашних электронных устройств. Например, после голосовой команды «Alexa, good night» будет выключено освещение в комнате, выключен телевизор, заперта дверь, установлена комфортная для сна температура на термостате. Или же можно настроить автоматические шаблоны, тогда в 6 утра сработает будильник, включится свет, запустится программа кофеварки, и пользователь получит уведомление о прогнозе погоды. Цена Amazon Echo Plus установлена на отметке $149,99.

Echo Buttons – это новые устройства, которые позволят пользователям играть в игры с друзьями и родственниками при помощи Alexa. В кнопках активируется подсветка, после чего их можно нажать для запуска различных интерактивных многопользовательских игр. В этот праздничный сезон будет запущен ряд новых навыков, совместимых с Echo Buttons. Продажи этих устройств начнутся ближе к сезону новогодних праздников по цене $19,99 за пару.