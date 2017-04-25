AMD анонсировала двухчиповую профессиональную видеокарту Radeon Pro Duo с производительностью 11,45 TFLOPS

Компания AMD анонсировала выпуск двухчиповой видеокарты, ориентированной на применение пользователями в профессиональной сфере: при создании цифрового контента, в том числе виртуальной реальности, проектировании, вещании и др. Модель Radeon Pro Duo основана на архитектуре Polaris. Она создана на базе одночипового решения Radeon Pro WX 7100.

Видеокарта AMD Radeon Pro Duo содержит два графических процессора Polaris 10, совокупно включающих 72 вычислительных блока и 4608 потоковых процессоров. Комбинированная производительность в вычислениях с единичной точностью достигает 11,45 терафлопс. В устройстве также доступно 32 ГБ памяти стандарта GDDR5. Максимальное энергопотребление новинки заявлено на уровне 250 Вт. Видеокарта имеет двухслотовое исполнение. Она оснащена интерфейсом подключения PCI Express 3.0 x16 и двумя коннекторами дополнительного питания: 6- и 8-контактным. Для подключения мониторов предназначены три разъёма DisplayPort 1.4 и один видеовыход HDMI 2.0b.

С помощью видеокарты AMD Radeon Pro Duo пользователи смогут работать на четырёх мониторах с разрешением 4K при частоте обновления 60 Гц. При подключении единичного кабеля обеспечивается выведение изображение на монитор с разрешением 8K при частоте обновления 30 Гц, а при использовании двух кабелей частота обновления повышается до 60 Гц. В AMD отмечают, что в некоторых задачах Radeon Pro Duo обеспечивает 2-кратный прирост производительности по сравнению с собственным решением Radeon Pro WX 7100 и ближайшей конкурирующей профессиональной видеокартой.

Новая видеокарта AMD Radeon Pro Duo поступит в продажу в конце мая по рекомендованной розничной цене $999.

Источник: techpowerup