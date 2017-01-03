AMD анонсирует на CES 2017 технологию Freesync 2, которая улучшит возможности HDR

Компания AMD намерена анонсировать на выставке CES 2017 технологию Freesync 2. Но, судя по всему, она не станет прямым продолжением функции Freesync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с частотой сигнала видеокарты.

Фактически, технология Freesync 2 предназначена для улучшения вывода изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Она призвана снизить задержки ввода при обработке HDR изображения. Этого предлагается достичь благодаря уменьшению времени обработки стадии тонального отображения за счёт использования более быстрых процессов на уровне драйвера. Кроме того, в рамках Freesync 2 реализована возможность мгновенного переключения между режимами работы дисплея(SDR и HDR). Наконец, AMD заявляет о более чем 2-кратном ощутимом отличии в яркости и количестве цветов по сравнению с sRGB.

Более подробные сведения о технологии AMD Freesync 2 будут оглашены в рамках официального анонса, который состоится в ближайшие дни.

Источник: techpowerup