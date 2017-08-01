AMD дистанцируется от CrossFire и идеи мультиадаптерных конфигураций, поскольку рынку это больше не интересно

Представляя игровые видеокарты поколения Polaris в 2016 году, компания AMD делала особый акцент на фирменной технологии объединений нескольких видеокарт CrossFire, заявляя, что связка из двух адаптеров Radeon RX 480 при более низкой цене дает уровень производительности выше (позже, правда, выяснилось, что это превосходство наблюдается далеко не всегда), чем у GeForce GTX 1080. Но, вчера, во время долгожданного анонса игровых видеокарт поколения Vega производитель ни разу не вспомнил о технологии. Более того, в маркетинговых материалах, подготовленных к запуску RX Vega64 и RX Vega56 нет ни единого упоминания этой некогда считающейся перспективной технологии. Нашим коллегам из тематического ресурса GamersNexus.net удалось пообщаться с сотрудниками подразделения AMD Radeon Technology Group и выяснить причину.

Дело в том, что сейчас компания AMD считает, что индустрия в целом уходит от концепции конфигураций с несколькими GPU, разработчики не заинтересованы в использовании преимуществ многоадаптерных конфигураций в своих играх и лишь единицы игроков используются связки из нескольких адаптеров. В связи с этими изменениями AMD решила сократить к минимуму ресурсы и усилия, направленные на продвижения CrossFire. Отметим, что сама технология CrossFire пока никуда не делась, она поддерживается в новых видеокартах поколения Vega и компания пока не планирует полностью отказываться от нее. Но, похоже, вероятность подобного исхода в будущем, довольно высока. Что интересно, торговую марку CrossFire компания убрала из описания своих драйверов еще в декабре прошлого года, заменив ее на формулировку «конфигурации с несколькими GPU».

Нынешнее решение AMD полностью согласуется с позицией главного конкурента NVIDIA, которая тоже сокращает инвестиции в это направление. С выпуском актуального поколения видеокарт Pascal 10 производитель ограничил возможности технологии SLI – не более двух GPU в одной связке.

Это заявление AMD также является косвенным подтверждением того, что потребительской видеокарты на двух GPU Vega 10 не будет. В лучшем случае подобные двухчиповые карты могут выйти для профессионального сегмента под брендом Radeon Pro или Radeon Instinct, да и то не факт.

Источник: GamersNexus.net