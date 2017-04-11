AMD купила интеллектуальную собственность стартапа Nitero, разрабатывающего беспроводные решения для VR и AR

Компания AMD заявила о приобретении интеллектуальной собственности стартапа Nitero. Последний известен в качестве разработчика беспроводных чипов для решений виртуальной и дополненной реальности. Также в AMD перейдут ключевые инженеры.

Технологические решения Nitero обеспечивают высокую производительность в окружениях виртуальной реальности комнатного масштаба при низких задержках. Низкие задержки являются одним из наиболее важных факторов для комфортного восприятия виртуальной реальности. При этом разработки Nitero позволяют создавать беспроводные решения, что обеспечивает определённую свободу перемещения в пределах комнаты.

В AMD полагают, что именно проводное подключение шлемов виртуальной реальности к компьютерам является одним из основных сдерживающих факторов широкого распространения виртуальной реальности. Благодаря покупке Nitero компания сможет сфокусироваться на устранении этой проблемы.

Источник: Engadget