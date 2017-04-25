AMD подтвердила, что высокопроизводительные видеокарты Vega выйдут уже в этом квартале

Долгожданные и многообещающие высокопроизводительные видеокарты AMD Radeon RX Vega, которые должны помочь компании вернуть лидерство в этом сегменте, выйдут в этом квартале. По крайней мере, эти сроки назвало польское подразделение AMD, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей в соцсети Facebook.

Пользователь спросил: «Когда [выйдет] Vega?». Ответ, опубликованный от имени польского представительства AMD был следующим: «Как только будет готова… а будет это уже в этом квартале». Вскоре сообщение было удалено, но различные тематические источники успели сделать скриншоты и распространить их по сети.

Сообщения о том, что анонс новых видеокарт AMD поколения Vega состоится во втором квартале текущего года появлялись и ранее. Да и сама AMD ранее делала соответствующее объявление. Вопрос лишь в том, когда именно ждать новые видеокарты? Будем надеяться, что предварительная информация о выходе AMD Vega в мае подтвердится, и компания не станет откладывать анонс на конец текущего квартала.

Источник: TechPowerUp