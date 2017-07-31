AMD показала компактную видеокарту RX Vega Nano и прототип голографического устройства Radeon Holocube в форме куба

На мероприятии Capsaicin в рамках проходящей сейчас конференции SIGGRAPH 2017 компания AMD представила не только процессоры Ryzen Threadripper и линейку игровых видеокарт RX Vega на графической архитектуре нового поколения, но и показала еще ряд интересных разработок.

Одной из них стала компактная видеокарта RX Vega Nano, которая станет преемницей Radeon R9 Nano. В рамках презентации старший вице-президент и главный архитектор Radeon Technologies Group Раджа Кодури передал несколько рабочих инженерных образцов карты основателю и генеральному директору Epic Games Тиму Суини, видимо, для целей тестирования.

Увы, никаких технических подробностей о преемнице Radeon R9 Nano из 2015 года, производитель не раскрыл. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что аппаратная основа у компактного представителя нового семейства видеокарт RX Vega та же, то и у его собратьев, а именно – GPU Vega 10, только его урезанная версия с несколькими отключенными вычислительными блоками CU. Да и по внешним признакам родственные связи RX Vega Nano с лимитированной RX Vega 64 Limited Edition так сказать налицо. Правда, внутри серебристого алюминиевого кожуха RX Vega Nano находится «классический» осевой вентилятор большого размера вместо центробежного аналога у обычной RX Vega 64. К слову, AMD предлагает писать цифровой индекс в обозначении модели в верхнем регистре в виде степени чисел, то есть Radeon RX Vega 64, но наверняка немногие последуют данной рекомендации в виду возможных осложнений, связанных с форматированием текста.

Что интересно, несмотря на более компактные размеры (около 5-6 дюймов в длину), RX Vega Nano, похоже, получит тот же на набор портов, что и старшие собратья: три полноразмерных DisplayPort и один HDMI.

Второй разработкой, о которой хотелось бы рассказать, является засветившееся накануне таинственное устройство Vega Holocube, выполненное в виде красно-черного куба и напоминающее своего рода тахометр для видеокарт. Увы, вопреки ожиданиям, это декоративное футуристическое устройство, которое после сопряжения с видеокартой отображает разного рода «голографические изображения», не будет входить в комплект поставки с новыми видеокартами компании. Пока что разработка, которая буквально кричит о своей принадлежности к продукции «красных» находится в стадии прототипа. Есть лишь несколько экземпляров устройства, которые предназначены исключительно для целей тестирования и демонстрации возможностей. Пока совершенно неясно, когда выйдет коммерческая версия этого куба и выйдет ли она вообще. Более наглядное представление о разработке дает фрагмент видеозаписи презентации Vega Holocube на мероприятии AMD:

Источник: TechPowerUp (1 и 2)