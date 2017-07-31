AMD рассказала о характеристиках, производительности и ценах процессоров Ryzen Threadripper: топовая 16-ядерная модель – $999

Компания AMD поделилась некоторыми сведениями, касающимися высокопроизводительных настольных процессоров Ryzen Threadripper для сегмента HEDT. Эти чипы ориентированы на разработчиков, исследователей, создателей контента, полупрофессиональных пользователей и геймеров.

Новая платформа на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper предоставит потребителям возросшие вычислительные возможности благодаря наличию до 16 вычислительных ядер и поддержке до 32 потоков инструкций. Также сообщается о возможности установки большого количества оперативной памяти и накопителей, наличии увеличенного количества интерфейсов ввода-вывода и линий PCIe, поддержке увеличенного количества GPU. Благодаря этому можно создавать системы для обработки больших массивов данных и высоких вычислительных нагрузок.

Для платформы HEDT изначально подготовлены три процессора Ryzen Threadripper. Наиболее доступным решением является версия TR 1900X, которая содержит 8 вычислительных ядер (поддерживается 16 потоков инструкций) и работает на штатной частоте 3,8 ГГц (повышенная частота 4,0 ГГц). Цена такого устройства составляет $549. Более требовательным пользователям будет предлагаться версия TR 1920X. В данном случае доступны 12 вычислительных ядер и поддерживается 24 потока инструкций. Штатная рабочая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью автоматического повышения до 4,0 ГГц. За эту модель предстоит заплатить $799. Наконец, топовая версия процессора AMD Ryzen Threadripper TR 1950X содержит 16 вычислительных ядер и поддерживает 32 потока инструкций. Рабочая частота установлена на значении 3,4 ГГц с возможностью автоматического повышения до 4,0 ГГц. Цена флагманского чипа установлена на уровне $999.

По заверениям AMD, если сравнивать новый процессор TR 1950X с сопоставимым по цене решением Intel Core i9-7900X (цена обоих чипов составляет $999), то устройство Ryzen Threadripper обеспечивает прирост производительности до 38% в тесте Cinebench. А в некоторых задачах – на целых 55%. Кроме того, более доступная версия TR 1920X также обходит чип Core i9-7900X на 11% в тесте Cinebench (в некоторых задачах – до 19%).

Новые процессоры AMD Ryzen Threadripper поступят в продажу в августе. Версии TR 1920X и TR 1950X можно будет приобрести с 10 августа, а модель TR 1900X станет доступной для покупки с 31 августа. Предварительные заказы можно оформить уже с 31 июля. Вместе с этими чипами в продажу поступят и материнские платы на базе чипсета X399, а также совместимые системы воздушного и жидкостного охлаждения.

Источник: techpowerup