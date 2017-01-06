AMD рассказала об особенностях архитектуры Vega и показала возможности нового GPU в играх Star Wars Battlefront и Doom при настройках Ultra и разрешении 4K

Компания AMD поделилась более подробными сведениями о своей графической архитектуре нового поколения, известной под кодовым названием Vega. Отмечается, что обеспечит новые возможности в играх, профессиональном дизайне и системах машинного интеллекта.

Подсистема памяти архитектуры Vega позволяет графическим процессорам управлять очень большими наборами данных, распределёнными по смешанным типам памяти. Кэш-контроллер с широкой пропускной способностью в GPU на базе Vega может гибко получать доступ к кэш-памяти в самом чипе и различным типам памяти за пределами чипа.

Архитектура Vega позволяет использовать новую иерархию памяти для GPU. Кэш на базе технологии HBM2 способен передавать терабайты данных каждую секунду, удваивая пропускную способность для каждого контакта по сравнению с технологией HBM. Кроме того, HBM2 позволяет достичь более высокой ёмкости при существенно меньшей занимаемой площади по сравнению с памятью GDDR5 (менее половины). Vega позволяет работать с различными типами памяти и адресовать до 512 ТБ виртуального пространства.

Технология HBM позволяла хранить 1 ГБ данных в одном слое памяти, это ограничивало видеочипы Fiji лишь 4 ГБ возможной видеопамяти. Технология HBM2 позволяет в каждом слое хранить уже 8 ГБ данных. Благодаря этому AMD сможет создавать решения с 8, 16 и даже 32 ГБ памяти HBM2.

Отмечается, что в современных играх и профессиональных приложениях используется невероятно сложная геометрия, а в устройствах отображения повышается разрешение. В результате, один кадр может включать сотни миллионов полигонов, причём на один и тот же пиксель может приходиться несколько полигонов. Геометрический движок Vega позволяет программистам повысить эффективность обработки комплексной геометрии, а также увеличить пропускную способность за такт более чем на 200% по сравнению с предыдущими архитектурами. Улучшенная система балансировки нагрузки с интеллектуальным распределителем обеспечивает согласованную производительность.

Вычислительный движок Vega основан на гибких вычислительных блоках, способных обрабатывать 8, 16, 32 и 64-битные операции в каждом такте. Вычислительные блоки оптимизированы для работы на более высоких частотах, чем блоки предыдущего поколения. Кроме того, они поддерживают различные типы данных, что позволяет приспосабливать архитектуру для выполнения различных задач.

Ещё одним новшеством архитектуры Vega станет поддержка Draw Stream Binning Rasterizer. Этот механизм оценивает, какие полигоны видны в кадре, а какие – перекрываются другими полигонами. Отбраковка перекрытых объектов позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы для обработки сцены и повышать производительность.

Дополнительно сообщается, что новая архитектура Vega позволяет обрабатывать до 11 полигонов за один такт при помощи четырёх геометрических движков. Кроме того, AMD существенно переработала способ взаимодействия блоков растровых операций с кэш-памятью L2, теперь они связаны напрямую, в не через контроллер памяти. Таким образом, достигается повышение производительности таких блоков.

Готовые графические процессоры на базе новой архитектуры Vega должны появиться в первой половине 2017 года.

Во время проведения выставки CES 2017 компания AMD продемонстрировала возможности GPU на базе архитектуры Vega, запустив игры Star Wars Battlefront и Doom в разрешении 4K при настройках качества графики Ultra.

При этом обеспечивалась стабильная частота 60 и 70 кадров в секунду, соответственно.

Источник: cdrinfo, techpowerup