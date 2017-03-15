AMD Ryzen 5: дата начала продаж, модели и цены

Примерно за 12 часов до официального анонса ресурс Guru3D опубликовал некоторые весьма интересные подробности касательно грядущей линейки настольных процессоров AMD Ryzen 5. По данным источника, продажи AMD Ryzen 5 начнутся 11 апреля, линейку откроют четыре модели: 1600X, 1600, 1500X и 1400. Первые две являются шестиядерными, другие две – четырехъядерными.

Можно выделить несколько аспектов, которые делают эти чипы особенно интересными. Прежде всего, это цена в сочетании с предложенными возможностями. Процессоры AMD Ryzen 5 будут играть в ценовом сегменте ниже $249, предлагая игровые возможности уровня старших восьмиядерных собратьев линейки Ryzen 7 – не так много игр требуют 8 ядер и 16 потоков.

Все вышеупомянутые модели имеют разблокированный множитель и поддерживают технологию многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT). Кроме того, модели с индексом X в обозначении будут поддерживать фирменную функцию разгона XFR (расширяемый частотный диапазон), которая позволит автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения.

Как можно увидеть на одном из официальных слайдов ниже, флагман линейки – AMD Ryzen 5 1600X – будет превосходить модель Core i5-7600K по показателю производительности на 69%.

Таблица ниже позволит узнать основные параметры и рекомендованную стоимость четырех подтвержденных моделей AMD Ryzen 5.

Модель Количество ядер/потоков Базовая/Повышенная частота, ГГц Рекомендованная цена, $ Ryzen 5 1600X 6/12 3,6-4,0 249 Ryzen 5 1600 6/12 3,2-3,6 219 Ryzen 5 1500X 4/8 3,5-3,7 189 Ryzen 5 1400 4/8 3,2-3,4 169

Дополнить представление о новинках можно по слайдам, которые приводит источник.

Источник: techpowerup и videocardz