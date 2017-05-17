AMD выпустила видеокарту Radeon RX 560 стоимостью от $99

Компания AMD подготовила к выпуску новую модель видеокарты Radeon RX 560, ориентированную на массовый сегмент рынка. Как отмечает производитель, данное устройство обеспечивает отличную производительность в киберспортивных играх и плавный игровой процесс в играх класса AAA.

Новая видеокарта AMD Radeon RX 560 основана на графическом процессоре Polaris 11, который изготавливается по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Устройство несёт на борту 16 вычислительных блоков GCN, 1024 потоковых процессора, 64 блока текстурных операций и 16 блоков растровых операций. На рынок поступят модификации, включающие 2 или 4 ГБ памяти GDDR5 с шиной доступа 128 бит. Рабочая частота GPU составляет 1175 МГц, повышенная частота — 1275 МГц, рабочая частота памяти – 7000 МГц. Для видеочипа заявлена пиковая производительность на уровне 2,6 терафлопс, а пропускная способность памяти составляет 112 ГБ/с. Энергопотребление новинки составляет 80 Вт. Референсная версия предусматривает наличие интерфейсов подключения DisplayPort и HDMI (с поддержкой передачи видео 4K60).

Видеокарта AMD Radeon RX 560 поступит в продажу по цене от $99.