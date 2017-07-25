Американская компания Three Square Market вживит сотрудникам микрочипы

Мы и раньше уже писали о биохакинге и вживлении электронных устройств под кожу человека. В конце прошлого года даже был зафиксирован первый подобный случай в Украине. А сейчас ресурс CNBC в одной из своих последний публикаций рассказывает об американской технологической компании Three Square Market, которая собирается вживить своим сотрудникам микрочипы. Глава этой компании Тодд Уэстби заявил, что Three Square Market первой в США получила от FDA соответствующее разрешение на использование этой технологии.

Микрочип размером с рисовое зерно и стоимостью около $300 будут имплантировать в кисть руки между большим и указательным пальцами. С его помощью сотрудники смогут открывать в офисе двери, проходить авторизацию на рабочем компьютере и покупать еду в автоматах на территории предприятия.

Программа будет реализовываться исключительно на добровольной основе, то есть, вживлять чипы будут только тем сотрудникам, которые этого пожелают. В интервью BBC News вице-президент Three Square Market Тони Данна сообщил, что 50 из 85 сотрудников головного офиса дали предварительного согласие на участие в проекте.

Руководители Three Square Market особо подчеркивают, что не собираются использовать чип для слежки за сотрудниками. По их словам, чип сможет работать только находясь на расстоянии не более 15 сантиметров от считывающего устройства. Глава компании Тодд Уэстби заявил, что обязательно имплантирует такой чип себе и членам своей семьи.

Техническим партнером Three Square Market по проекту выступит шведская компания BioHax International, которая, как сообщается уже начала вживлять чипы своим сотрудникам. Говорится, что около 150 сотрудников BioHax International ходят со вживленным чипом в руке.

Источник: CNBC