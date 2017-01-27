Американские ученые впервые создали жизнеспособные эмбрионы свиньи с человеческими клетками

Ученые из калифорнийского института Солка (Salk Institute) создали эмбрионы свиньи с клетками человека. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале Cell.

Как пишет The Guardian, это первый в истории случай создания химер (организмов с генетически разнородными клетками) двух больших и далеких друг от друга генетически видов.

Из 2075 эмбрионов только 186 развились до срока 28 дней, после чего были удалены. Но важно то, что человеческие клетки в этих эмбрионах функционировали – хотя и представляли лишь незначительную часть от общих тканей – как часть человекосвина химеры.

При этом, как отмечает журнал Science, многие эмбрионы росли медленнее обычного и были меньше размером, а количество человеческих клеток было небольшим. Так что сама по себе технология явно нуждается в улучшении.

Конечной целью исследования является выращивание функционирующих тканей и органов, пригодных для трансплантации, заявил руководитель исследования Хуан Карлос Бельмонте. Он подчеркнул, что до достижения этой цели еще далеко, однако сделан «важный первый шаг».

Источник: meduza и engadget