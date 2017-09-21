Американский стартап Matternet запускает в Швейцарии автономную систему доставки на основе дронов и автоматических станций

Американский стартап Matternet в партнерстве с почтовым оператором Swiss Post запускает в Швейцарии систему автоматической доставки с помощью дронов и специальных станций собственной разработки. Реальная эксплуатация системы стартует уже в следующем месяце, дроны будут использоваться для быстрой пересылки лабораторных образцов (кровь, вакцины и т.д.) между госпиталями и крупными медицинскими центрами.

Пользователи управляют процессом доставки с помощью мобильного приложения, в котором указывают все необходимые детали доставки. Поместив посылку в специальный контейнер, пользователь загружает его в Matternet Station, который в свою очередь считывает необходимую информацию и загружает контейнер в грузовое отделение дрона. Станции можно устанавливать на крышах зданий или прямо на земле.

Дроны, используемые в системе Matternet могут переносить не более 2 кг груза и передвигаться со скоростью до 70 км/ч. В зависимости от погодных условий, расстояние полета может достигать 20 км. После того, как дрон загружен, он летит по заданным координатам в автоматическом режиме.

Достигнув необходимой точки, дрон приземляется на ближайшую к месту назначения станцию Matternet Station, которая разгружает его и выдает посылку пользователю, которому она предназначена. Идентификация осуществляется с помощью сканирования QR-кода со смартфона получателя.

После того, как дрон приземлился и выгрузил контейнер с посылкой, станция автоматически извлекает его аккумуляторы, ставит их на зарядку и устанавливает в дрон уже заряженный блок. Таким образом дрон готов к полету сразу после приземления, ему нет нужды ждать заряда батарей. Вдобавок каждая станция оснащена автоматической системой, которая способна предотвращать летные инциденты (столкновения), управляя трафиком дронов поблизости от своего места расположения.

В начале 2018 года Matternet хочет запустить в Швейцарии более крупную сеть из нескольких станций, а в будущем планирует устанавливать свои станции в магазинах и на заправках. Следующие проекты американский стартап планирует реализовывать в Германии и Великобритании. Отметим, что Matternet сотрудничает с официальным почтовым сервисом Швейцарии Swiss Post уже несколько лет, ранее в 2015 году они совместно тестировали дроны для доставки почты и посылок.

Источник: The Verge